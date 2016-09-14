台印破詐騙集團 押回11台灣人

2016-09-14

運用大數據分析

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局執行大數據分析，監控有詐欺前科人士，上月初首次跟印尼警方合作，在印尼雅加達破獲假「中國人民最高法院」詐騙機房，逮台籍嫌犯11人、中國籍20人；經多方協調，昨晚將男子王盈舜等11人押返，移送台中地檢署進行後續偵辦，此為肯亞案後，首件成功將台籍犯嫌及相關證物，完成遣返移交的案件。

刑事局表示，今年7月23日，50歲王嫌等7人搭機至印尼雅加達，刑事局駐印尼聯絡官會同印尼警方持續跟監，掌握王嫌等人進入一處透天厝，現場並有裝設監視器、嫌犯不再外出等詐欺機房特性。

台印警方跨國監控

刑事局派員赴雅加達，跟當地警方共同召開專案會議，在兩處透天厝同步執行查緝，共查獲嫌犯31名，其中台籍11人、中國籍20人；現場查扣Gateway、筆電、話機、手機、詐騙講稿、手機等大批贓證物。

刑事局表示，台籍王嫌等11人被逮後，收容於印尼雅加達外國人收容中心，昨晚在印尼警方協助戒護下，搭機遣返。

刑事局表示，運用大數據概念，可對曾犯詐欺的犯嫌，過濾近期入出境頻率、滯外期間及金流狀況等，進行情資整合分析，掌握高風險犯嫌，主動提供可靠線索。這次押返的王嫌等7人，101年、103年從事詐騙機房犯罪，近期又常出入東南亞國家，且留滯時間長達2至3個月，才鎖定監控。