貴婦麻將藏身豪宅 抽頭金1年3000萬

2016-09-14

〔記者邱俊福／台北報導〕男子梁晏銘在台北市東區以每月5萬2000元承租電梯豪宅，開設電動麻將桌賭場，專供有空有閒的貴婦等人士聚賭；北市警大安分局前晚一舉破獲，逮捕梁嫌與3女1男賭客。警方發現，一年來，抽頭金獲利高達約3000萬元，而被查獲的貴婦，還頻頻拜託員警「不要告訴我老公」。

貴婦求警「不要告訴我老公」

警方調查，32歲梁嫌設置流動性賭場至少已一年，賭場隱身北市東區60坪的一樓一戶電梯豪宅，有3間賭房，分為吸菸區與非吸菸區，以6000元為底，每檯600元，每將（東南西北各一圈）抽頭金9600元，因賭資、抽頭金額龐大，帳目還以Excel電子帳冊做系統性管理；另現場均以籌碼方式交易，賭客先拿取一次最低6萬籌碼，累計數日後，視輸贏狀況，再以支票、現金方式交付。

警方前晚8時許，趁賭客上樓時尾隨，一舉破獲，當場逮捕梁嫌及周姓、徐姓、張姓3名婦人與黃男等賭客，查扣賭客籌碼共216萬元、帳冊1份、監視器、賭具等。

警方從帳冊中估算，常往來的賭客以女性居多，至少約3、40人，一年來抽頭金獲利高達約3000萬元；且梁的個人筆記內，還詳細登載賭客出席時間，以及不喜歡跟誰一桌等習性，適逢中秋佳節，還送高級月餅禮盒當伴手禮給賭客，顯示非常用心經營。

而賭客皆約50歲左右，家境都不錯，全身名牌服飾、包包，跟負責人都是原本相識，或先前生意上認識的朋友，為有錢有閒人士，經常聚賭消遣時間。梁嫌訊後被依賭博罪嫌移送檢方偵辦。