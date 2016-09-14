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偷拍女老師嘿咻 補教惡師分手散布

2016-09-14

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕在桃園某補習班任教的28歲曾姓男子，與26歲英文女老師小華（化名）交往，今年3月間不滿小華提出分手，教唆2名未成年學生砸毀小華媽媽的車輛，更將交往期間偷拍的性愛影片燒錄100份，還註明「高清無碼」，投入女方鄰居信箱，還嗆說：「這只是第一步！」昨被桃園地檢署依竊錄他人非公開活動、毀損、恐嚇、散布猥褻物品罪嫌起訴，並以曾男教唆少年犯罪，建請法官依兒少法規定加重其刑。

姓名、電話…個資全揭露

起訴指出，曾男不滿交往3年多的女老師小華提分手，今年3月12日教唆年僅17、16歲的2名學生等在小華住處附近，見小華媽媽開車載她出現，攔車持鋁棒砸車；隔天又將交往期間偷拍的性愛影片，燒錄成100份註明「高清無碼」的性愛光碟，讓2學生塞入小華左鄰右舍的信箱中，光碟上還寫著小華的姓名、電話、身高等個資；曾男並打電話恫嚇：「這些只是第一步，我會去竹東找妳阿姨，再來找妳父母，最後就是妳，我都有眼線跟蹤你們，要玩大家來玩。」小華擔心曾男對她不利報案。

檢方調查時，曾男坦承教唆學生砸車、發送性愛光碟，但稱性愛影片拍攝時對方知情，也稱打電話給小華並未出言恐嚇；檢方傳訊相關證人並勘驗光碟，發現小華上半身裸露、眼睛被蒙著，可能不知自己遭偷拍。

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