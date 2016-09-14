| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫 強颱暴風圈進入恆春半島 風速破17級！ 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 社會

小情侶燒炭亡 少女筆記：男友變心了

2016-09-14

女16歲男21歲 皆單親

〔記者許國楨／台中報導〕休學中的16歲陳姓少女，與大她5歲的郭姓男友，都來自單親家庭，兩人在台中一處出租套房同居，少女母親還幫忙出租金。日前鄰居聞到惡臭味，報警通知房東，驚見2人燒炭陳屍屋內，已死亡5天以上。警方勘驗排除他殺，但在現場找到少女的記事本，提及懷疑「男友變心不愛我了」，她的心情低落。

少女母親還說，女兒曾跟郭男吵架，有割腕輕生紀錄，警方不排除戀情生波導致憾事，是否加工自殺仍需解剖釐清。

台中市北區大德街一棟出租套房2樓日前傳出惡臭，鄰居報案，警方10日敲打房門無人回應，通知房東與消防人員，進入赫見郭男與陳姓少女已死亡多時。

女休學男無業 已死5天

2人屍體已發紫腫脹，血水生蛆，檢警研判已死亡5天以上，現場並無打鬥痕跡，門窗也沒有外力破壞跡象，初步排除他殺。警方發現現場遺留燃燒完的木炭與炭爐，還找到一本疑似遺書的少女記事本，提及最近男友在外面跟其他女生親密觸碰，懷疑男友變心不愛她了，心情低落。

在外租屋 全靠女方家長

警方查出2人都來自單親家庭，雙方家人對死因沒意見。郭男阿嬤和姑姑說，郭男父親過世多年，母親改嫁，平時很少互動，不知他在外交往情形。少女母親則說，2人交往1年多，休學中的女兒堅持要與郭在一起，為就近看管，才讓郭男與她們母女同住，郭男沒工作，經濟支援都由她提供，女兒曾跟郭男吵架，有割腕輕生紀錄。

今年7月，2人吵著要自己住，才讓他們搬到出租套房，房租都是由她支付，想不出為何尋短。鄰居則說，常看到這2名年輕人，騎車雙載外出晃來晃來，不知道做什麼工作。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

廣告
  • 小情侶在外租屋燒炭，死亡5天發出惡臭，鄰居報案才被發現。（記者許國楨攝）

    小情侶在外租屋燒炭，死亡5天發出惡臭，鄰居報案才被發現。（記者許國楨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：小情侶燒炭亡 少女筆記：男友變心了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.