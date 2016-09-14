小情侶燒炭亡 少女筆記：男友變心了
2016-09-14
女16歲男21歲 皆單親
〔記者許國楨／台中報導〕休學中的16歲陳姓少女，與大她5歲的郭姓男友，都來自單親家庭，兩人在台中一處出租套房同居，少女母親還幫忙出租金。日前鄰居聞到惡臭味，報警通知房東，驚見2人燒炭陳屍屋內，已死亡5天以上。警方勘驗排除他殺，但在現場找到少女的記事本，提及懷疑「男友變心不愛我了」，她的心情低落。
少女母親還說，女兒曾跟郭男吵架，有割腕輕生紀錄，警方不排除戀情生波導致憾事，是否加工自殺仍需解剖釐清。
台中市北區大德街一棟出租套房2樓日前傳出惡臭，鄰居報案，警方10日敲打房門無人回應，通知房東與消防人員，進入赫見郭男與陳姓少女已死亡多時。
女休學男無業 已死5天
2人屍體已發紫腫脹，血水生蛆，檢警研判已死亡5天以上，現場並無打鬥痕跡，門窗也沒有外力破壞跡象，初步排除他殺。警方發現現場遺留燃燒完的木炭與炭爐，還找到一本疑似遺書的少女記事本，提及最近男友在外面跟其他女生親密觸碰，懷疑男友變心不愛她了，心情低落。
在外租屋 全靠女方家長
警方查出2人都來自單親家庭，雙方家人對死因沒意見。郭男阿嬤和姑姑說，郭男父親過世多年，母親改嫁，平時很少互動，不知他在外交往情形。少女母親則說，2人交往1年多，休學中的女兒堅持要與郭在一起，為就近看管，才讓郭男與她們母女同住，郭男沒工作，經濟支援都由她提供，女兒曾跟郭男吵架，有割腕輕生紀錄。
今年7月，2人吵著要自己住，才讓他們搬到出租套房，房租都是由她支付，想不出為何尋短。鄰居則說，常看到這2名年輕人，騎車雙載外出晃來晃來，不知道做什麼工作。
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