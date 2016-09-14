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單手加油1元 加油員手會抖

2016-09-14

油槍很重 單手才會穩

監視器顯示這名男左手撐在油島上，只用右手擊發油槍，貌似輕鬆，成功站工作人員昨實測單手加油0.06公升，整隻手卻抖不停，工作人員說油槍不輕，需雙手握緊才夠穩，沒想到男子竟能如此沉穩又迅速，一副「有練過」模樣。

連加74次「有練過」

中油人員指出，油槍每分鐘流量會依油島設計不同而有差異，舉例來說，專供大型車輛加油的油槍，每分鐘最多可達110公升，但供機車的流量，每分鐘可能僅0.5公升，避免溢流。中油人員當場實測，發現每支油槍壓到底，平均一秒約擊發0.5公升的油，而要單手精準控制在0.06公升，站長林壽建搖頭說︰「非常困難！」（記者吳政峰）

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  • 中油員工實測加一元，表示要正好控制在0.06公升，「非常困難！」（記者吳政峰攝）

    中油員工實測加一元，表示要正好控制在0.06公升，「非常困難！」（記者吳政峰攝）

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