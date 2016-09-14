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1元哥想幹嘛 4原因解析

2016-09-14

〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆出現1元加油哥，基隆成功加油站站長林壽建分析其動機如下。

1.想要發票對獎

數學老師余明憲表示，每張發票中200元機率為千分之4，並不會因為拿到比較多發票就增加中獎機率。

2.想四捨五入賺小利

加74次的0.06公升共4.44公升，一次加滿74元，只能加3.23公升，依92汽油牌價每公升22.9元算，此舉可賺27.7元。

3.想免繳信用卡年費

許多信用卡有刷卡次數下限，否則要收年費，不排除擔心被銀行收取年費，才會失心瘋猛刷。

4.想刷卡對獎

有些銀行推出刷卡對對碰活動，只要簽單與發票末碼相同，或簽單符合奇數日、偶數日之類的行銷企劃，即可獲得優惠。

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  • 0.06公升裝在600毫升的飲料瓶內，跟1元硬幣差不多高。 （記者吳政峰攝）

    0.06公升裝在600毫升的飲料瓶內，跟1元硬幣差不多高。 （記者吳政峰攝）

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2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
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