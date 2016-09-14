1元哥整死工讀生／每次加油1元 51分鐘刷卡74次
單手提油槍 自行加油
〔記者吳政峰／基隆報導〕基隆出現1名神秘的「1元加油哥」，他的手指比加油站人員還靈巧，尤其，令人好奇的是，他每次加油都只加1元，目的不知為何？
年約25歲的男子騎機車到基隆成功加油站，向工讀生說要自行提油槍加油，男子的手指極為靈巧，超會控制油槍，他每次只加1元（0.06公升）的92汽油，隨即按下加油機讓數字歸零，持信用卡要求結帳，男子反覆這個動作，平均40秒加完1元的油，花了51分鐘刷卡74次，工讀生被搞得人仰馬翻，1元加油哥卻一派輕鬆。站長林壽建稱中油生涯36年，從未見過這般客人，大嘆「服務業的悲哀」。
不理勸說 還打電話客訴
該名男騎士大前天凌晨2時，至台灣中油基隆的成功加油站，向工讀生陳冠瑋要求自行提油槍加油，來回數次後，陳姓工讀生發現他每次只加92汽油0.06公升，金額為1元，並用信用卡付款，認為不堪其擾，便請他一次加滿，沒想到對方當場打電話給中油客服投訴。
客服認為是個案，應盡量滿足客戶需求，陳男只好配合。監視器顯示1元加油哥左手撐在油島上，用右手擊發油槍，貌似輕鬆，每次均精準加0.06公升，完成1元油價的刷卡後，約40秒再重複加油0.06公升，陳姓工讀生則忙著整理發票與刷卡簽單。
發票與簽單 累垮大夜班
根據發票與簽單顯示，從凌晨2點16分到3點7分，51分鐘內1元加油哥有74次消費紀錄，總金額74元，最終油箱加滿才離去，態度尚佳。但因加油站大夜班僅兩名工讀生，陳姓工讀生被1元加油哥之舉搞到筋疲力竭。
男子行徑昨經本報電子報獨家披露，位於基隆的民營加油站立刻致電成功站，表示前幾天也遇過一名「1元哥」，不知是否為同一人？
成功站副站長吳榮勤指出，自助加油有次數限制，一張卡在同油槍刷卡超過2次，會被視為盜刷而鎖槍，研判騎士熟知此限制，才會選用人工加油。吳榮勤表示，之前亦有名計程車司機拿100元，要求分10次加油，經了解才知他想「捐發票」，籲消費者勿仿效，此舉除造成工作人員負擔，也損害排隊加油民眾權益。
可不賣 消保官籲互相尊重
消保官黃美瓏表示，買賣屬合意行為，消保法不處罰「不賣」的店家，消費者須建立正確的購買觀念，互相尊重，創造雙贏。
基隆市第一警分局忠二路派出所所長郭雲龍說，當天並未接到報案，不過就算獲報處理，警方也很難介入此類消費糾紛。
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