明知未成年 毒蟲吃國三妹

2016-09-13

〔記者林嘉東／基隆報導〕今年1月間，25歲張姓毒蟲在臉書上認識國三生小雅（化名），小雅以為找到真命天子，同意與張進一步交往，張明知小雅未滿16歲，仍帶回家上床，小雅母親發現女兒常夜歸，追問之下才知道女兒有了男朋友，還與張發生多次性行為，報警抓狼。

基隆法院認定，張與小雅共發生5次性行為，依與未滿16歲女子為性交罪，共5罪，每次各處有期徒刑3月，應執行7月徒刑。