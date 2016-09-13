婚宴喝太茫 老翁跌落月台

2016-09-13

〔記者余衡／新北報導〕70歲林姓老翁在親友婚宴上喝茫，前晚10點多在新北市板橋火車站第一月台候車時，因不勝酒力踩空，摔落近1公尺深的軌道區，林妻心急跳下軌道救人，雖然當時沒有火車進站，站務人員仍依SOP規定，通報列車減速至時速30公里以內，同時轉報119並聯繫站務人員協助救援。

消防人員到場時，林翁夫妻已被拉上月台，林翁右腿骨折難以行走，救護人員將林翁送醫後已無大礙，因事故迅速排除，列車班次並未受到影響。