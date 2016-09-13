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休克撞路人 運將判拘50天

2016-09-13

〔記者張文川／台北報導〕今年2月，62歲陳姓計程車司機駕小黃行經台灣大學前路口轉角，將正在過馬路的婁姓女子撞成左小腿骨折。陳男答辯說，當時糖尿病發作休克，無法控制車輛；法官認為他應注意自己的健康狀況再開車上路，認定他有過失，昨依過失傷害罪判拘役50天，考量他賠償婁女36萬元，給予緩刑3年。

判決指出，今年2月7日上午，陳男駕小黃突然發病，車身失控直往前衝撞倒婁女，員警到場後，陳男才醒來。他說因為突發休克，過程全不記得。

出庭時陳男答應賠償婁女36萬元，並當庭交付12萬元，其餘24萬分期1年繳清，因而獲得法官給予緩刑；可上訴。

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