帶槍上網咖 稱較有安全感

2016-09-13

〔記者曾健銘／新北報導〕23歲通緝犯蔣佳成前晚帶著改造手槍、毒品等違禁品，從租屋處步行到新北市三重區五華街打網咖，途中碰上三重警分局慈福派出所警網盤查，蔣嫌心虛拔腿狂奔，還將身上的背包丟棄路邊，最後因體力不支被捕，警員在蔣男褲子口袋找到毒品咖啡包，另從丟棄的背包內搜出改造手槍、子彈。

偵訊時蔣男供稱，因為身負通緝罪，為了防身才上網買改造手槍，「帶槍比較有安全感」，供詞讓警員啼笑皆非，警方訊後依違反毒品、槍砲等罪嫌移送法辦。