徵信社副業 砸店打人恐嚇
2016-09-13
〔記者張文川／台北報導〕彭姓男子在台北市中華路經營一家徵信社，卻受人委託撂人圍毆、教訓人，還率眾砸店恐嚇店家，台北地院判砸店的3人拘役20天至30天，打人的2人因獲和解撤告，獲判公訴不受理。可上訴。
判決指出， 前年12月，彭男指揮范姓同夥與4名黑衣人，在西門町堵潘姓、李姓2名對象，持棍棒毆打2男成傷，4男搭上接應車輛逃逸，警方事後追查到彭、范2人。此外，彭男去年6月受託帶人至桃園市一家卡拉OK店砸店，雖店方未提告毀損，檢警仍依恐嚇危害安全罪起訴。
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