不關心小孩 名醫爭養敗訴

2016-09-13

〔記者黃欣柏／台北報導〕郭姓醫師跟陳姓前妻為孩子親權及扶養費等問題鬧上法院，開庭時竟自爆跟陳女「每季只行房1次」，酸陳女「能受孕實屬罕見」，還懷疑跟孩子有無血緣關係；士林地院經DNA鑑定確認郭男是孩子生父，昨判郭男每月須給付4萬4800元，可上訴。

郭男去年因婚外情與妻子陳女離婚，為了女兒親權問題鬧上法院。鑑定結果認定他是孩子生父後，郭男有意爭取親權，但法官認為他對孩子缺乏關心，加上孩子希望由母親扶養，將親權判予陳女。