北市前新聞處長唐啟明 外木山游泳遭捲走溺死
2016-09-13
〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市消防局前晚接到報案，指一男子前晚在基隆外木山海興游泳池游泳，遭突來的大浪捲走，海巡獲報搜尋10小時，昨天找到遺體，經查是79歲的台北市前新聞處長唐啟明。
黃大洲市長任內任職
海巡二總隊聯繫上唐的家屬，家屬對唐翁出事很低調，也不願證實唐的身分，只說擔任過公職。警方調查，剛過79歲生日的唐翁，是黃大洲任台北市長時的新聞處長。
前天深夜11時，基隆市消防局接獲婦人報案稱有名穿著泳褲的男子在海面上載浮載沉，一動也不動。消防、海巡二總隊趕抵，該名泳客已被大浪打走，搜救人員漏夜搜尋，昨天上午近10時在外木山外海2.5公里海面上發現浮屍。
空勤總隊協助吊掛浮屍上岸，消防人員也在岸際發現他的隨身物品，裡頭有1萬元現金和衣物。
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