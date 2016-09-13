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酒吧起口角互毆 腳踏車當武器

2016-09-13

〔記者王冠仁／台北報導〕一群菲律賓籍男女深夜在台北市酒吧內消費，疑因音量過大，引起鄰桌的獅子山共和國籍4名男子不滿，獅國人上前勸阻，雙方一言不合，從酒吧內一路打到馬路上，甚至拿起路旁腳踏車當武器丟砸，波及到無辜勸架者，總共有3人掛彩。

警方調查，前天深夜將近11點，10多名菲國男女前往台北市雙城街一間酒吧喝酒聊天，席間鄰桌的4名獅國人不耐菲國男女嘻笑聲過大，上前勸阻時爆發口角，兩派人馬互相推擠拉扯及揮拳，從酒吧內打到馬路上，引起附近民眾驚呼連連。

轄區警方獲報啟動「快打」機制，趕到時鬥毆雙方已四散。警方在現場攔下獅子山籍徐姓男子（39歲）及一對菲律賓籍男女，過濾監視畫面認定這對男女是勸架卻遭毆的無辜者，3名傷者受傷部位多在四肢、軀體，送醫後無大礙。

「這不是第一次了！」附近民眾說，該酒吧經常有外籍人士上門消費，平時經常看到酒醉鬧事、大聲喧嘩。

警方說，目前尚無傷者提告，但仍會依社會秩序維護法「意圖鬥毆而聚眾」處理，未來將對該處加派巡邏警力，嚴防鬥毆滋事。

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  • 監視器畫面顯示，兩派人馬從酒吧內一路打到大馬路上。 （記者王冠仁翻攝）

    監視器畫面顯示，兩派人馬從酒吧內一路打到大馬路上。 （記者王冠仁翻攝）

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