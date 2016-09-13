夜半車翻肚 只見車影不見車主

2016-09-13

車主疑酒駕落跑

〔記者林嘉東／基隆報導〕「咦，駕駛怎麼不見了？」昨天清晨一輛黑色轎車四輪朝天「躺」在路旁，警消趕抵現場，卻不見車主杜姓男子的蹤影；警方懷疑杜男酒駕，正設法找到他。

昨天清晨5時許，基隆市消防局獲報深澳坑路310號前有一輛黑色轎車，四輪朝天翻覆路旁。深澳坑派出所副所長李明志、朱富良查出車主是住在基隆市中正區觀海街的35歲杜姓男子，因杜男尚未返家，派員趕往杜男家前守候，並協助排除事故車。

所長徐紹文指出，經同仁協助聯絡拖吊車，已於昨上午6點55分將車子翻正，拖到路旁，駕駛事故後逃離現場，懷疑杜酒駕或持有毒品，將等找到杜男後進一步釐清。