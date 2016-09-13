性愛片太模糊 告夫通姦不成

2016-09-13

妻在電腦發現性愛片

〔記者張文川／台北報導〕台北市郭姓已婚男子被妻子發現電腦裡藏了14段疑似偷拍的性愛影片，郭妻據以控告丈夫與林姓、蕭姓2女通姦，郭男辯說是朋友轉寄，他非影中人，2女也否認是自己，法官勘驗發現影片拍得太爛了，不但距離遙遠，臉孔、身體特徵都沒有拍清楚，無從確定男女主角是誰，證據不足，判3人都無罪。

台北地院判決指出，郭姓夫妻已結婚15年，5年前郭男參加某協會的地方分會，先後認識林女、蕭女。前年5月郭妻在與老公共用的家用電腦內，發現有個影片資料夾，內有14段性交短片，其中一部檔名是「春（化名）」，恰為林女名字，另些影片有對話提及「小蓮」（蕭女），由於郭妻也認識此2女，而影片中的男子身形與聲音很像丈夫，怒控3人妨害家庭。

身體特徵無法辨識

郭男與2女都否認自己是影中人，法官逐一勘驗影片，發現拍攝距離遙遠、燈光昏暗，影像也不清晰，只能勉強看出人物身形，但未能呈現五官、身體皮膚等細微特徵，只有幾次拍到男方側臉，與一位女主角的右半臉，法官將影片送刑事局，也無法解析分辨。法官另將影片送到調查局進行聲紋比對，也因影片的錄音品質欠佳，無從比對。

3人皆否認 全獲無罪

雖然其中一名體態較為豐腴的女主角，左手腕戴的一只綠色玉鐲，顏色與林女習慣戴的手鐲顏色相近，兩人身材也相仿，但法官認為不能光憑此就推論林女就是影中人。

而由另一段影片中的男女對話，女方說：「就是跳排舞那個。」男方說：「你是說小蓮（蕭女）嗎？」女方回「喔」，男方說：「他老公是跑船的」，女方又說：「對呀，那現在有需求。」法官從而研判，兩人是在討論另一女子，影中女就不是蕭女。法官因此認定，影片證據過於薄弱，無從認定3人通姦，全判無罪。