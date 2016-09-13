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強颱莫蘭蒂預計8：30陸警 又有2颱形成！ Visa扮推手 行動醫療支付將上線
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假賣演唱會門票 小夫妻詐54萬

2016-09-13

〔記者姚岳宏／台北報導〕「第三方支付」有陷阱，網路購物要小心！黃薪銘夫婦涉嫌用假名在臉書詐騙，佯稱有iPhone手機及五月天等熱門演唱會門票販賣，等到買家將錢匯入事先向超商「第三方支付」申請的虛擬帳號後，立即要求遊戲公司將錢退回黃男的實體帳號，並封鎖被害人臉書，刑事局初估至少超過60人上當，損失達54萬元，日前逮捕黃姓夫婦，還搜出安非他命毒品。

利用第三方支付詐騙

2人遭移送後，23歲黃男因是詐欺累犯被收押，19歲妻子蘇詩雅獲交保，她隨即在臉書PO出與丈夫的恩愛合照，還發表「感性」文章：「快點出來好嗎？不要再硬碰硬了」、「分開的第一天，真的好想你…為什麼一起進去卻無法一起出來」，要丈夫配合偵查，期盼透過展現悔意博取法官同情；員警私下表示：「早知如此，何必當初？」

刑事局偵九大隊指出，黃薪銘夫婦在FB社群網站設立「侯梅子、王品薇、鐘婉琳、李夢柔」等暱稱，佯稱有五月天、Hebe田馥甄等演唱會門票、iPhone手機、相機等要賣，利用超商常見的第三方支付交易機制，向遊戲公司取得虛擬銀行帳號或超商繳費代碼後，再要求被害民眾依此繳費。

超過60人受騙

刑事局表示，黃姓夫婦確認買家匯錢入虛擬帳戶後，立刻以「網路購物鑑賞期機制」，向原來購買的遊戲公司要求退費，等虛擬帳戶把錢退回黃男的實體銀行帳戶後，立刻封鎖被害民眾臉書，從此失聯。

警方查出，今年1到8月有超過60人被騙，損失達54萬元，警方偵查數月，上週六前往黃男新北市三峽區住處搜索，現場查獲安非他命、郵局存摺、金融卡、手機等贓證物，訊後依詐欺及毒品罪嫌送辦。

警方呼籲，網路購物具快速便利特性，但也成為犯罪者覬覦的目標，為降低被詐騙風險，應多使用相對安全的交易方式及付款方式（例如貨到付款、面交等），避免私下交易。

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  • 黃姓小夫妻檔涉嫌在臉書上假借出售演唱會票券之名義，誘騙買家將錢匯入事先向超商「第三方支付」申請的虛擬帳號。 （記者姚岳宏翻攝）

    黃姓小夫妻檔涉嫌在臉書上假借出售演唱會票券之名義，誘騙買家將錢匯入事先向超商「第三方支付」申請的虛擬帳號。 （記者姚岳宏翻攝）

  • 黃男與19歲蘇女在臉書PO照放閃。（記者姚岳宏翻攝）

    黃男與19歲蘇女在臉書PO照放閃。（記者姚岳宏翻攝）

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