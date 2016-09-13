進香迷走28小時 8旬婦開闔雨傘引人來救
2016-09-13
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕新北市81歲陳姓阿嬤到宜蘭進香，卻迷走28小時，昨上午11點被消防人員發現，竟倒臥離住宿飯店約5公里的田裡；阿嬤獲救時直喊：「肚子好餓、背好痛！」意識雖清楚，但只記得一直走，在蘭陽大橋附近田裡待一整晚，蚊子好多。
阿嬤的友人說，阿嬤很活潑，很愛唱歌，沒失智傾向，這次來進香，阿嬤一直唸著還沒買好伴手禮，曾提到要先去附近買，卻因此消失，阿嬤被發現處前天就找過了，當時沒看到人。
陳姓阿嬤上週六跟進香團，從新北市到羅東鎮廟宇參拜，晚上入住羅東的立崎飯店；翌日上午7點大家集合時，卻沒看到阿嬤，調閱監視器畫面，發現她早上6點36分走出飯店，就不見了。
陳姓友人說，前天上午，阿嬤電話一直沒接，找了一個上午無所獲，先到廟宇幫阿嬤「求平安」，上午11點阿嬤打電話求救，阿嬤說：「快來救我，快來救我，看得到橋，路邊也有人經過。」電話應聲切斷再也打不通。
縣警局與消防局依手機發話訊號，搜尋蘭陽大橋附近農田、大排水溝，但遍尋不著；阿嬤的家人從台北趕來，隨著天色變暗，緊張與擔心全寫在臉上。
昨清晨，消防人員重複搜尋蘭陽大橋附近，宜蘭消防分隊在橋下涵洞田中，看到有人雨傘打開又收起，晃呀晃的，顧不得田裡泥濘衝上前，發現阿嬤躺在田中，經送醫胸口有瘀青，沒有其他明顯外傷。
有人說，阿嬤被「魔神仔」牽去；阿嬤就醫時否認，她說，走出飯店後攬了計程車，跟司機說要去羅東市區，可是不知為什麼，後來腦筋一片空白，不知在哪裡下車，只記得一直走、一直走，在大橋附近田邊待了一晚。
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