體育署女高官 涉偷雇員凱蒂貓保溫杯
〔記者謝君臨、吳柏軒／台北報導〕教育部體育署專門委員劉婉玲，被控將吳姓女雇員價值2000元的Hello Kitty保溫杯，裝入牛皮紙袋內偷走，劉女辯稱拿走保溫杯是要還失主，因工作忙碌遲未歸還；台北地檢署認為，劉女無法交代為何要將保溫杯裝入牛皮紙袋內帶走，也無法證明自己忙到無法歸還，認定涉竊盜犯行，昨將她起訴。
裝牛皮紙袋帶走
檢方調查，去年中某日上午，吳女將保溫杯放在茶水間後，隨即前往洗手間，事後忘了帶走，一小時後才想起折返，保溫杯已不翼而飛，由於這個Hello Kitty保溫杯價值不菲，對她具有特殊紀念價值，馬上通報主管，透過監視器畫面查出是劉女拿走。
稱要還忙到忘了
監視畫面顯示，劉女進入茶水間隨即離去，不久帶著一只牛皮紙袋進入，將保溫杯裝入帶走；主管希望能大事化小，寫便條紙給劉女，提醒如果有拿走同事的保溫杯，儘快物歸原主或放回原處，劉女當天下午將保溫杯歸還，但抱怨吳女為何通報主管。
據了解，吳女擔心提告會影響工作，當時隱忍不發，直到去年年底吳女去職，多次與劉女協調，並要求登報道歉，但劉女堅稱清白，吳女認為體育署遲無懲處作為，今年5月提告劉女涉竊。
檢察官傳喚劉女說明，她否認犯行，強調當天將個人衛生用品放進牛皮紙袋，並前往洗手間，帶走保溫杯是為了要還給吳女，當天工作忙碌忘了，直到看到主管寫的便條紙，才想起此事，並無竊盜犯意；劉女也稱，她任職許久，也知道哪裡有監視器，並稱吳女可能為了阻礙她升遷，才會堅持提告。
檢認定偷 起訴
檢察官認為，劉女對為何要將保溫杯放進牛皮紙袋，始終交代不清，且她並未帶著牛皮紙袋前往洗手間，而是裝入保溫杯後離去，加上案發時間為早上9點，直到下午4點才歸還，又提不出工作行程，證明自己忙到無法歸還，認定劉女確涉竊盜犯行。
體育署主任秘書王漢忠昨表示，劉女負責綜合規劃業務，下週將召開「考績委員會」處置。
體育署依組織任務分設各組，專門委員是各組內，僅次於正、副主管的高階文官，劉員已達公務員簡任十職等，平時不負擔主管業務，若正、副主管皆忙，亦可授權代理主管職。
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標題：體育署女高官 涉偷雇員凱蒂貓保溫杯
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