新政府上台 兩岸首度互遣罪犯／3重犯假釋 強制出境
2016-09-13
〔記者王冠仁／台北報導〕中國湖南籍男子曹志平、曹宗華，94年於台中犯下「計程車司機陳錦成」命案，另一名涉及兩岸擄人勒贖集團的福建籍男子鄭俊雄，3人在台服刑10年多後日前假釋，3人是偷渡來台，昨被送交移民署強制出境。
曹志平等3人連同5名中國偷渡犯，昨由移民署在馬祖南竿福澳港，依「金門協議」執行偷渡犯遣返作業，在兩岸紅十字會見證下，交接給中國，同時接返3名偷渡中國的台灣人回台。這也是520交接後，新政府執行金門協議兩岸互遣偷渡犯的首例。
移民署表示，由台灣遣返回中國的8名偷渡犯中，有3人是重刑犯，39歲曹志平、45歲曹宗華，2人94年於台中沙鹿犯下「計程車司機陳錦成」命案，躲藏在梧棲公寓與警方爆發槍戰，同夥肖桓被警擊斃，曹志平、曹宗華投降被捕。
第3名重刑犯是44歲鄭俊雄，他與4名中國籍、2名台籍同夥，94年間共組兩岸擄人勒贖集團。
移民署說，曹志平、曹宗華與鄭俊雄先後被捕，分別依擄人勒贖、強盜、性侵害、強盜殺人等罪起訴判刑服刑，日前假釋。
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