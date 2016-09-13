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酒駕罰12萬繳不出 寧住「惡靈古堡」躲警

2016-09-13

〔記者徐聖倫／新北報導〕51歲詹姓男子酒駕繳不出罰金被通緝，他不想入監，跑到新北市五股山區荒廢的鐵皮屋躲藏，四周都是墓仔埔，屋內牆壁斑駁，家具破爛散落，場景宛如電影「惡靈古堡」的廢墟，警方前天登門逮人，詹某無奈說：「這你也找得到？我服了你！」警方當場妙回：「這你也躲得下去？我才服了你！」

被逮酸警：這你也找得到

警方調查，詹某有多起酒駕紀錄，今年4月再度酒駕被逮，被判刑4個月，可易科罰金12萬元，詹某繳不起，且另涉土地官司，與家人失和，無家可歸又不想入監，於是往偏僻山區找廢棄鐵皮屋住。

新北市保安大隊追查通緝要犯，發現詹某搬離戶籍地，向鄰居探訪後，得知他藏身五股區外寮路山區一帶，警方前天沿途追尋，經過墓仔埔又走了50公尺，發現廢棄鐵皮屋傳出聲響。

警方敲門，詹某開門讓警方入內，重重霉味撲鼻而來，裡頭擺設亂七八糟，桌椅家具幾乎損壞，杯盤破裂傾置，雜物四下散落堆置，還蒙上一層厚厚灰塵，乍看之下，彷彿走入「惡靈古堡」、「沉默之丘」場景，陰森恐怖。

警方戲稱：「剛才經過的墓地，還比這個地方乾淨」；一名員警開玩笑說，「還好找到的是人，不是喪屍。」

詹某偵訊時說，他沒錢繳罰金，才會躲到深山，雖無奈仍佩服地說：「警察太厲害了，連我躲到這種地方都找得到！」全案依公共危險罪嫌解送歸案。

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  • 警方開車經過墓仔埔，就離詹某躲藏地僅50公尺。（記者徐聖倫翻攝）

    警方開車經過墓仔埔，就離詹某躲藏地僅50公尺。（記者徐聖倫翻攝）

  • 詹某被警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    詹某被警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

  • 詹某生活簡陋，警稱屋內真的很像惡靈古堡。（記者徐聖倫翻攝）

    詹某生活簡陋，警稱屋內真的很像惡靈古堡。（記者徐聖倫翻攝）

  • 詹某躲在廢墟旁自行搭建鐵皮屋。（記者徐聖倫翻攝）

    詹某躲在廢墟旁自行搭建鐵皮屋。（記者徐聖倫翻攝）

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