性侵8旬癱婦致死 獸男拗幫阿嬤換尿布

2016-09-13

〔記者項程鎮／台北報導〕花蓮男子王金明酒後闖入民宅吸食強力膠，發現82歲半身不遂的老婦躺在樓梯旁的病床上，竟硬對老婦指姦，事後辯稱「我是熱心幫阿嬤換尿布」，老婦2個月後因左股骨等處骨折、併發多重器官和心衰竭過世，最高法院維持花蓮高分院見解，痛批王男害死老婦且手段惡劣，依強制性交致死罪重判16年確定。

被老婦女兒撞見

判決指出，41歲王金明前年12月17日晚上10點50分，看到路旁民宅沒上鎖，闖進去找水喝，並吸食強力膠，看到老婦躺在一樓往二樓樓梯旁病床上，老婦行動不便但仍有意識，王竟把老婦褲子和尿布脫掉，棉被蓋住老婦的臉，猛然將老婦左腳抬起靠近肩膀處，指侵約3分鐘。

老婦女兒返家發現，一手抓住王男，一手打電話委由家人報警逮人。老婦送急診治療骨折及療養，由於年邁仍於隔年2月5日，因骨折、併發多重器官和心衰竭死亡。

吸膠男被判16年

庭訊時，王男辯稱吸膠意識不清，不知為何導致老婦死亡。花蓮高分院認為王男有多次吸膠或喝酒後施暴犯罪紀錄，仍闖進民宅吸膠性侵，害老婦身心備受折磨死亡，考量被害者家屬不願原諒他，因此重判，上訴後最高法院駁回；民事賠償部分，王男一審判賠家屬459萬餘元，二審審理中。