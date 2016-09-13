巡佐、警員巡邏互譙 影片被PO署長臉書

2016-09-13

執勤行車紀錄外流

〔記者李忠憲、姚岳宏／綜合報導〕台中市警局豐原分局社口派出所巡佐黃聰雄，與警員黃鈺銘搭檔開巡邏車執勤起爭執，二人大聲咆哮，對罵過程被車上行車紀錄器錄下，名為「黃家」的網友竟將這段互譙影片PO到代表警政署長陳國恩的「NPA署長室」臉書，並直指黃員「仗著父親是2線3星警務正，仗勢欺人」，「家醜」外揚，引發議論。

留言指警仗父勢欺人

網友「黃家」前晚9點多，在臉書「NPA署長室」及「TCPB局長室」PO影片，提要寫著，「豐原分局社口所警員黃鈺銘（警專26期），仗勢有個警務正爸爸，巡邏期間怒斥巡佐（服務滿30年）下巡邏車，請問署長，這種警員還適合留在派出所欺負同事們嗎？」

署長室火速回應調解

影片顯示，上月18日下午，警員黃鈺銘與巡佐黃聰雄開警車出勤時，坐副駕駛座的黃聰雄認為黃鈺銘車速太快，要求「開慢一點」，黃員竟回「你兇什麼？」雙方大動肝火。黃佐以台語「你開什麼洨車！」辱罵，黃員不甘示弱說「方向盤是我在握的」，還說「出去」、「下車」，要趕黃佐下車，雙方你一句、我一句，還將警車停下來，在車上大聲互嗆，剛好有民眾的車經過，搞不清楚警車為何停在路中，便繞道而行。

兩人皆懲處 調離現職

影片PO出後，至昨晚已有2萬6千人次觀看，「NPA署長室」也在PO文下方火速回應，表示「會請台中市警察局瞭解紛爭原由，同仁對工作有意見，應先尋求內部溝通管道。並指，巡邏車行車紀錄器資料應妥適保存及保管，不應任意將執勤過程公開，會請業務單位瞭解查明，依規定處置。」

豐原警分局表示，2員昨已調離現職，警員黃鈺銘因情緒管理不佳，不服幹部管教，記小過1支，調往大雅分駐所；巡佐黃聰雄在指正時口出刺激性字眼，語氣不當，記申誡1次，調頂街派出所；所長董力勳因管教不當有疏失，也記申誡1次。

2名當事人昨不願出面回應，社口所所長董力勳表示，當天將2人召回告誡，2人均稱心情不好才爭吵，當天已化解誤會，不知事情為何還會爆出。當時只有他跟巡佐有行車紀錄器畫面，但黃佐否認PO臉書。

警父否認曾濫權施壓

分局說，影片誰流出仍在調查。而黃員父親雖在市警局公關室服務，但從未向分局表達關切或針對此事施壓，網友所言並非事實。

警界看法兩極，有人認為，這種事若所長無法處理，可往上呈報解決，而不是將芝麻小事，直接PO到署長室臉書，讓人看笑話。另有人說，這種事要靠PO臉書申訴，可見當事人受到很大壓力。也有人認為，所長都鎮不住，影片還外流，顯見內部管理有很大問題。