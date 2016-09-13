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蘇芮文有愛心又盡責 「僑愛」不捨好老師

2016-09-13

〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕桃園市僑愛國小特教老師蘇芮文昨被警察男友帶上絕路，消息傳到學校，多位師生昨天感到不捨又難過，有學生家長更難過拭淚說：「孩子再也找不到如此用心教育的老師了！」

家長拭淚︰找不到如此用心的老師

僑愛國小特教組曹組長昨天表示，蘇芮文是台南人，大學特教系畢業後先到台南擔任代課老師，四年多前考取正式教師分發到僑愛國小，因特教老師比一般老師更辛苦，蘇老師教學有熱忱又盡責，從沒聽她抱怨喊苦，只有比別人做得更多，學生都很喜歡她。昨天上午七點多，校方發現她沒來上課，手機有響沒人接，以為她生病或太累睡過頭，直到十點得知不幸，大家都嚇到了，不僅失去一位好同事，學生也失去一位好老師。

學校人員表示，蘇芮文閒暇喜歡跑步、指甲彩繪，常和同事參加路跑，她曾提到男友因胃食道逆流要開刀，讓她很擔心。

學校警衛也說，蘇老師每天上下學都會親切打招呼，人生正值花樣年華，就這樣被男友殺了，老天真是不公平！

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