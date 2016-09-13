槍殺花樣特教女師 網友譙男友太自私
2016-09-13
〔記者陳昀、鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕遭警察男友槍殺的特教老師蘇芮文，前晚才在臉書更新自拍照，並和朋友討論美妝、美甲，蘇女的好友都認為她個性樂觀、開朗，不可能自願和許稚偉共赴黃泉；也有不少網友譴責許員「太自私」、「擅自決定女友生死」，認為許員如果有財產，應賠給蘇女父母。
豈能「擅自決定女友生死」
法界人士指出，如檢方最後認定許員殺女友後自戕，許員將被依殺人列為被告但不起訴；民事求償部分，蘇女家屬可向許員的家屬求償，但許員家屬如拋棄繼承，只能由許員名下財產清償。
這件悲劇昨天傳出後，各界幾乎都為蘇女的枉死抱屈。許多網友都認為，蘇芮文沒留遺書、事前也沒有任何求死徵兆，痛批許稚偉「自己想死，還要拖女友去死，真的很自私，你女友又不是你私人財產」；也有人質疑，許稚偉擅自攜帶警用槍彈離開，警方竟未及時發現、阻止悲劇，質疑紀律渙散。
生命線︰人無權支配他人生命
桃園生命線主任張翠華表示，每條生命都是獨立的個體，任何人都無權支配他人的生命，對於陷入情緒低潮、有輕生念頭者，親友要多關懷、陪伴度過衝動期，也要注意自身安全。
桃園市政府衛生局心理健康科長陳小燕表示，久病厭世比較常見於老年人，若親友有心情沮喪、不願與人互動等情形，更應多聯繫、傾聽，陪伴走出低潮，若對方始終走不出負面情緒，應尋求專業心理諮商協助，或到精神科就醫。
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