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婦沒收到錢 控乾兒子猥褻

2016-09-12

〔記者溫于德／台北報導〕江姓男子先遭女友「小美」指控強吻和強搓胸部，緊接著又被乾媽控訴侵入浴室猥褻；兩案經台北地院審理，均將江男判決無罪。江男開庭時喊冤說，小美是女友，是在對方同意下才摸胸親吻，不解為何被告。另外，父親將自己的監護權交給乾媽，當時承諾月給乾媽1萬台幣，因後來未給，才會挨告。法官認為江男若侵犯小美，小美將他趕出屋外即可，但沒有如此做，不合常情；乾媽部分則認定江男說詞為真。

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