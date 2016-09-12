男車上藏毒 遇檢發抖露餡

2016-09-12

〔記者曾健銘／新北報導〕36歲謝姓男子，前日凌晨開車載23歲高姓逃逸外勞經過新北市林口區的警方臨檢點，謝男見警神色慌張，全身發抖，可疑行徑馬上被警員發現，搜索車輛後果然在車內發現安非他命、搖頭丸等毒品，高男只好承認持有毒品。

警方調查，謝男與高男是朋友關係，謝男前日凌晨從桃園鶯桃路駕駛白色小轎車載高男到新竹，行經林口區文化二路、八德路口遇新莊分局警備隊設置的路檢點，被攔下盤查，由於謝男明顯情緒緊張，員警認定有問題，稍後在副駕駛座置物箱起出24包安非他命、搖頭丸30顆、毒品咖啡10包等毒品。警方訊後將兩人都依毒品罪嫌送辦。