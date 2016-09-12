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阿嬤大內褲也偷 內褲賊送辦

2016-09-12

〔記者林嘉東／基隆報導〕40歲廖姓男子酒後，駕車跑到林姓人家，偷走60多歲阿嬤晾在一樓遮雨棚下3套內衣褲，落網竟辯稱不滿阿嬤內衣褲晾一樓才偷。警方稱，阿嬤又不是第一次把衣服晾在一樓，且晾了很多衣服，廖男卻只偷阿嬤的內衣褲，懷疑有竊盜前科的廖，就愛偷女性內衣褲。基隆市警方訊後將他依竊盜罪嫌函送法辦。

由於阿嬤不滿內衣褲被偷，3件價格合計不到3千元，堅持向廖索賠，要求買3套新的內衣褲還她。

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