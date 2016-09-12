北上散盡盤纏 一路偷車回新竹

2016-09-12

〔記者余衡／新北報導〕家住新竹的39歲男子李宗源，日前到新北市樹林區訪友，回家時疑因沒錢搭車，竟以撿來的鐵片當工具，專挑鑰匙孔鬆動的老舊機車為目標，偷機車當代步工具，騎到沒油就棄置路旁，順手再偷下一輛，連續行竊5輛機車，新北市警樹林分局本月8日循線逮捕李嫌，他供稱錢都拿去搭計程車了，警方質疑「搭小黃的錢，若用來搭客運，來回都還有剩」，懷疑他根本是機車慣竊，正擴大追查。