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宅配中秋禮太累？ 撞3車栽進銀樓

2016-09-12

〔記者林嘉東／基隆報導〕黑貓宅急便余姓送貨員月前送貨時，失控追撞路旁2輛轎車，昨天送貨途中再闖禍追撞3車，貨車還衝進騎樓撞壞銀樓鐵門，面對警方追問，他茫然回應：「我也不知道！」由於中秋佳節將屆，送禮貨運業務量倍增，警方不排除疲勞駕駛釀禍的可能，也規勸余男：「養足精神再上路。」

警方調查，30歲的黑貓宅急便余姓送貨司機，7月15日上午10時許，才在基隆南榮路失控追撞路旁1輛計程車及1輛轎車，案發不到兩個月，昨天上午11時許，余男載貨由基隆市南榮路，右轉愛三路後，想要左轉駛入仁四路時，又失控追撞1輛機車與2輛轎車。

警方指出，余男先撞傷71歲簡姓騎士，再接連追撞前方2輛轎車，其中鄭姓男子的小轎車，被撞得原地旋轉180度才止住，而余的貨車還衝進愛三路、仁四路口的金鷹銀樓騎樓，撞壞銀樓的鐵捲門。

警方調查，余男兩個月內接連發生2次事故，不僅肇事車輛都是同一輛貨車，且每次事故面對警方詢問肇事原因，都呆立現場茫然回應：「我也不知道！」

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  • 黑貓宅急便余姓送貨員昨送貨途中追撞3車，還衝進騎樓撞壞銀樓鐵門。（記者林嘉東翻攝）

    黑貓宅急便余姓送貨員昨送貨途中追撞3車，還衝進騎樓撞壞銀樓鐵門。（記者林嘉東翻攝）

  • 黑貓宅急便余姓送貨員昨送貨途中追撞3車，還衝進騎樓撞壞銀樓鐵門。（記者林嘉東翻攝）

    黑貓宅急便余姓送貨員昨送貨途中追撞3車，還衝進騎樓撞壞銀樓鐵門。（記者林嘉東翻攝）

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