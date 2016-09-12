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騎士酒駕逆向逃 撞飛警還開嗆

2016-09-12

〔記者余衡／新北報導〕男子高智偉（28歲）酒後與潘姓友人雙載騎機車又闖紅燈，巡邏警網發現攔查，高男心虛拒檢逃逸，加足油門在街頭狂飆近9公里，陷入車陣後緊急逆向逃跑，當場衝撞警員粘峻碩的警用機車，兩人摔車倒地，粘員左手骨折，還一度暈眩倒地不起，高男及友人也當場犁田掛彩，所幸3人送醫後均無生命危險，高男訊後被依公共危險及妨害公務罪嫌移送法辦。

新北市土城分局昨天凌晨零時許，巡邏警網行經中華路、裕民路口時，見1輛往三峽方向的雙載機車闖紅燈，警方鳴笛攔檢，騎車的高男見警卻加速逃逸，沿環河路逃進宛如迷宮般的工業區道路，土城分局通報30名警力攔截圍捕，警笛聲在暗夜中此起彼落，引發不少民眾探頭察看。

高男騎上城林橋逃竄，板橋分局加入攔截，但高男鑽入溪崑地區巷弄頑抗，最後闖入溪城路上停等紅燈的車陣中，仍不死心掉頭逆向疾駛，正面擦撞沙崙派出所副所長戴明剛機車，再將警員粘峻碩連人帶車撞倒，粘員左手撞地骨折，一度因暈眩倒地不起，高男及後座潘男也摔車掛彩。

高男被捕時還咆哮反問：「我只有闖紅燈，你們在幹什麼？」警方當場施以酒測，發現高男酒測值達0.64毫克，他才收起囂張氣燄，坦承工廠烤肉時喝了6、7罐啤酒，因為冰塊沒了才會載同事外出購買，怕酒駕被發現才會逃跑。

受傷的粘員就醫後已無大礙，他說看到嫌犯高速穿梭車陣中還逆向，直覺如果再不攔下嫌犯，恐會造成其他民眾危險，情急之下直覺擋住高男去路；同事讚許粘員工作積極認真，私下都稱他是「拚命三郎」，奮勇追捕拚勁展露無遺。

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  • 警員粘峻碩遭酒駕騎士沖撞，導致左手骨折。（記者余衡翻攝）

    警員粘峻碩遭酒駕騎士沖撞，導致左手骨折。（記者余衡翻攝）

  • 高智偉酒後騎機車心虛拒檢，還加速逆向逃跑，衝撞警員粘峻碩，兩人摔車倒地。（記者余衡翻攝）

    高智偉酒後騎機車心虛拒檢，還加速逆向逃跑，衝撞警員粘峻碩，兩人摔車倒地。（記者余衡翻攝）

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