2016-09-12

〔記者吳佳蓉／台北報導〕4.4億中秋加碼開跑！台灣彩券公司表示，明日大樂透頭獎將加碼8000萬元，加上先前「連10摃」的累積獎金，頭獎上看3億元；此外，大樂透二獎至六獎也將全加碼，加碼金額最高100萬元、最低100元。

台彩表示，至上週五，大樂透已連10期摃龜，明日頭獎將直接上看3億元，週五大樂透頭獎同樣也會有8000萬元加碼。台彩總經理黃志宜表示，明日及週五的大樂透二獎至六獎，同樣將各自加碼100萬、5萬、1萬、5000元及1000元。今起至26日，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO，「猜大小」獎金倍數將從6倍提高為7倍，「基本玩法」1至6星獎金也會增加，例如6星全中，獎金將從2.5萬元翻倍至5萬元。