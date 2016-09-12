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睡少女害她媽崩潰 水電工都賠

2016-09-12

〔記者王俊忠／台南報導〕月薪2萬元的吳姓油漆工，與不滿14歲的少女小如（化名），雙方合意發生性關係，二審依對未滿14歲少女性交罪，判吳4年半徒刑確定、入監服刑；但小如母親案發後精神受創，須到精神科就診，民事慰撫金部分，台南地院判吳須賠小如30萬元、賠小如母親10萬元。

一審判決指出，吳男於101年1月間，透過網路結識某女子，吳男約她外出，再認識一同出遊的小如。吳男明知就讀國中的小如未滿14歲，竟約小如到平價飯店，在未違反意願下，雙方發生性行為，因小如未滿14歲，依刑法規定，吳男仍侵犯少女的身體健康與貞操權。

小如母親表示，發生這件事後，內心十分自責、身心嚴重受創，必須到精神科就診；吳男也侵害她對女兒的保護、教養權法益，為此向吳男求償共150萬元的精神慰撫金。

台南地院民事庭法官審認，刑事部分，二審已判吳男徒刑並發監服刑，考量小如母親單獨扶養女兒，吳男先前從事油漆工，且在今年2月離婚、有兩名未成年子女需扶養等雙方經濟條件、社會地位，因此判刑，民事還可上訴。

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