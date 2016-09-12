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悍婦肇逃 當庭罵人搞假車禍

2016-09-12

〔記者黃欣柏／台北報導〕郭姓婦人去年開車未依燈號左轉，撞上高姓快遞人員，她斥責對方，未留下善後逕自離去，被依肇事逃逸起訴。開庭時，郭婦仍堅不認錯，還批評高男是「製造假車禍的詐騙集團」，囂張發言連法官都覺得誇張，從重判1年10月徒刑，不得易科罰金，全案可上訴。

婦重判1年10月徒刑

本案法官量刑之重，連檢察官都大感意外。有檢察官指出，以高男傷勢而言，一般多僅判處1年以下徒刑，且會給予緩刑，郭婦應是態度太囂張，才會被重判。

判決指出，61歲郭婦擔任房屋仲介，收入頗豐，去年6月開車行經台北市承德路，未注意交通號誌逕行左轉進小巷，意外撞翻對向閃避不及的高姓騎士。郭婦下車後，不先關切高男有無受傷，反而惡人先告狀，大聲怒嗆︰「為何闖紅燈？」接著逕自上車離開。

還罵被害人不要臉

高男因傷勢輕微，並未提告過失傷害，但警方就肇事逃逸部分將郭婦送辦；不料，她到案堅稱是高男製造假車禍，並宣稱當時是高男求她別叫警察，她才會直接離去。

士林地院開庭時，郭婦又當庭痛罵高「不要臉」、「你們都是詐騙集團」，甚至質疑高是缺錢吸毒，才想用假車禍敲竹槓，要求法官對高驗尿，連番惡質發言，連法官也看傻眼。

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