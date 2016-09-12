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豔窟中秋搶客 買春打8折

2016-09-12

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市一家豔名遠播的應召站，秋節前夕祭出「買春打8折！」吸引大批嫖客上門，員警前夜展開行動，當場查獲8名應召女及2名嫖客；現場白板上寫著數十名應召小姐的花名，牆上掛滿女性內衣，讓員警咋舌。

休閒會館賣春 以按摩為掩護

彰化警分局偵查隊接獲線報，彰化市彰草路一家休閒會館疑有大批尋芳客出入，派員埋伏蒐證，發現這家會館以替顧客按摩為掩護，實則從事半套、全套性交易，中秋節將屆，還祭出8折優惠，半套一節1600元、全套2300元，吸引不少尋芳客上門。

警方前夜持搜索票，當場查獲洪姓負責人、劉姓員工、8名應召女及2名嫖客，2名嫖客當時正與應召女進行性交易，警方破門時都一絲不掛。警方於現場起出帳冊、花名冊、計時器、保險套、監視器等證物；員警還發現，懸掛牆上的白板上寫有數十名應召小姐的花名，訊後昨將相關人員依妨害風化等罪嫌送辦。

彰化警分局偵查隊副隊長蕭登元指出，這家應召站豔名遠播，原本半套一節收費2000元，全套一節收費2875元。

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  • 警方破獲應召站，查獲正在性交易的嫖客與應召女，休息室牆壁懸掛大批應召女的性感服裝。員警並起出帳冊。（記者湯世名翻攝）

    警方破獲應召站，查獲正在性交易的嫖客與應召女，休息室牆壁懸掛大批應召女的性感服裝。員警並起出帳冊。（記者湯世名翻攝）

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