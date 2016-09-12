又是張淑晶 員工喪命還偷復工

2016-09-12

〔記者王定傳／新北報導〕被控坑殺房客出名的張淑晶，又多了壞老闆的惡名！中興國際開發有限公司廖姓員工，從裝潢工地2樓掉落地面死亡，事後該公司不顧停工命令復工。檢警查出，中興沒提供安全帽及安全繩有疏失，該公司真正負責人是張淑晶，經理為黃鐸；新北地院審理後認為張、黃兩人主觀上有一定惡性，依業務過失致死等罪判張女7月、黃男8月，得易科罰金，另判中興公司罰款6萬元。

張淑晶判7月 公司罰6萬

記者昨透過公司登記查詢，中興登記在新北市中和區，代表人是黃鐸，董監事也僅註記黃鐸一人。但法官查出，張淑晶在本案工地裝潢期間前往瞭解進度，並指揮員工清理房間，張不僅出資，且有監督管理權限，認為她是實際負責人。

前年3月15日上午，中興廖姓員工在工地進行冷氣室外機架設工程，因建築老舊、雨遮年久失修，踩踏的雨遮崩落，廖從2樓摔到1樓死亡。案發後，中興公司被新北市政府勞動檢查處通知停工，未料該公司又偷偷復工。

檢警調查，張淑晶負責中興公司財務運作、薪資發放及工程業務規劃聯繫等，為實際負責人，黃鐸是經理。但張淑晶否認與中興有任何關係，表示只是借錢給黃鐸；黃鐸雖承認是經理，但辯稱廖男是承攬冷氣安裝的廠商，並非中興員工。

法官依中興公司3名前員工證述，認定黃鐸對外以經理名義，負責處理裝潢房屋，並指揮員工裝潢事務，而張淑晶是實際出資人，等裝潢完成，負責房屋出租工作。

法官調查，3名前員工都是透過人力銀行到中興工作，廖男也是，廖的工作日誌記載每日到何處施作水電，或陪老闆買冷氣、工具，何日休假、何日事假等，也有加入公司LINE群組，黃會在裡面下達指令；又廖的薪水是張淑晶透過孫男帳戶轉匯，依此認定廖是中興的員工。

法官認為，張、黃兩人輕忽勞工作業安全，停工期間又繼續施工，主觀上有一定惡性，又未能坦承犯行，沒跟家屬和解，無悔意，依此判刑。