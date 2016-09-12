又是張淑晶 員工喪命還偷復工
〔記者王定傳／新北報導〕被控坑殺房客出名的張淑晶，又多了壞老闆的惡名！中興國際開發有限公司廖姓員工，從裝潢工地2樓掉落地面死亡，事後該公司不顧停工命令復工。檢警查出，中興沒提供安全帽及安全繩有疏失，該公司真正負責人是張淑晶，經理為黃鐸；新北地院審理後認為張、黃兩人主觀上有一定惡性，依業務過失致死等罪判張女7月、黃男8月，得易科罰金，另判中興公司罰款6萬元。
張淑晶判7月 公司罰6萬
記者昨透過公司登記查詢，中興登記在新北市中和區，代表人是黃鐸，董監事也僅註記黃鐸一人。但法官查出，張淑晶在本案工地裝潢期間前往瞭解進度，並指揮員工清理房間，張不僅出資，且有監督管理權限，認為她是實際負責人。
前年3月15日上午，中興廖姓員工在工地進行冷氣室外機架設工程，因建築老舊、雨遮年久失修，踩踏的雨遮崩落，廖從2樓摔到1樓死亡。案發後，中興公司被新北市政府勞動檢查處通知停工，未料該公司又偷偷復工。
檢警調查，張淑晶負責中興公司財務運作、薪資發放及工程業務規劃聯繫等，為實際負責人，黃鐸是經理。但張淑晶否認與中興有任何關係，表示只是借錢給黃鐸；黃鐸雖承認是經理，但辯稱廖男是承攬冷氣安裝的廠商，並非中興員工。
法官依中興公司3名前員工證述，認定黃鐸對外以經理名義，負責處理裝潢房屋，並指揮員工裝潢事務，而張淑晶是實際出資人，等裝潢完成，負責房屋出租工作。
法官調查，3名前員工都是透過人力銀行到中興工作，廖男也是，廖的工作日誌記載每日到何處施作水電，或陪老闆買冷氣、工具，何日休假、何日事假等，也有加入公司LINE群組，黃會在裡面下達指令；又廖的薪水是張淑晶透過孫男帳戶轉匯，依此認定廖是中興的員工。
法官認為，張、黃兩人輕忽勞工作業安全，停工期間又繼續施工，主觀上有一定惡性，又未能坦承犯行，沒跟家屬和解，無悔意，依此判刑。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 希拉蕊步履蹣跚影像 大選投變數
- 破紀錄！我國拔河隊囊括世界盃女子組6金大滿貫
- 希拉蕊提早離開911紀念活動 稱狀況良好
- 小檔案》溪頭紅檜神木號稱2800年樹齡
- 正港球后！柯珀美網奪冠
- 自由廣場》蕭新煌的話，民進黨聽進去了嗎？
- 幫忙子女買房 怎樣最省稅？
- 明年總預算 國民黨嗆提3500刪減案
- 離鄉四百里／阿福流浪到台北 愛心媽媽把牠接回
- 影片曝光 希拉蕊離開911儀式後搖晃腳軟
- 觀光業者喊「要釣竿」 綠議員：前提是魚在活水
- 《中日對照讀新聞》ポケモン効果？東尋坊の自殺者ゼロに 寶可夢效應？東尋坊自殺者歸零
- 中客愛帶大量現金 溫哥華機場3年沒收3億
- 美網》喬帥 瓦林卡 今早爭冠軍
- 西班牙動保團體反鬥牛
- 〈熱門族群〉新政府發展生技決心不變 靜待利多發酵
- 〈折翼少年〉每走一步 都是加分
- 維納斯的呢喃（9／12～9／18）
- 敬遠球差點變全壘打 桑契斯沸騰球場
- 〈職場萬花筒〉科系不影響就職發展
- 復興崗蓋公宅 地不再要一半
- 莫蘭蒂變中颱 偏南或穿心明分曉
- 停火生效在即 敘利亞反抗組織拒接受
- 樸食真味─大馬尋味之旅
- 《淚崩》江蕙悲慟謝大恩人 許富凱立志榮耀恩師
- 去年遭拒入》柯文哲、吳思瑤 昨變運動會貴賓
- 希拉蕊身體不適 健康再引關切
- 關詩敏愛周興哲 周予天遭打槍
- 醉男駕車撞樹 妨礙救護還毆警
- 進口小型Crossover非主流之選-2
- 搶「完全打擊」被喊卡 希爾捶心肝
- 麥克風恐懼症 蔣智賢怕上台領獎
- 〈戀愛翹翹板〉嫌女友太醜沒面子 又離不開她的照顧
- 別再用Note7！三星無條件換機、退錢
- 〈熱門族群〉PCB迎旺季 無奈遇蘋果亂流
- 地景藝術節 千人永安漁港築石滬
- 「INX」滿月登寶島 300粉絲同樂
- 立院新會期》監督黨產會 藍叫陣 綠備戰
- 陽岱鋼肋骨斷一個月 被迫上場拚
- 向明／懷疑論者
標題：又是張淑晶 員工喪命還偷復工
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email