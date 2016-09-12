中秋想回家 男爬出養護病房摔死

2016-09-12

〔記者佟振國／南投報導〕在南投縣埔里鎮某養護中心療養的50歲陳男，昨清晨被發現倒臥1樓水泥地，送醫急救不治；中秋節將至，陳男曾說非常思親想家，警方研判他想擺脫門禁，從2樓病房爬窗外出，不慎從6公尺處墜落喪命。

警方調查，設籍竹山的陳男，98年間因身心障礙，由南投縣府轉介至埔里鎮的私人養護中心安置療養，老家還有兄弟姊妹，不定時會前往探視。陳男曾有因想家而從養護中心脫逃的紀錄，再過幾天就是中秋節，養護中心開放家屬前來探視，或接回過節，陳男曾向工作人員表示非常想念家人，希望回家團圓。

陳男曾說思親想回家團圓

警方調閱監視器畫面，昨晨2時許見陳男在病房外及交誼廳等地不斷徘徊，一早6時許，工作人員即發現他倒臥在1樓水泥地，頭部受傷流血，趕緊送往台中榮總埔里分院急救，但到院前已無呼吸心跳，急救後不治。

陳男被發現時已換穿便服、鞋子，衣著整齊，警方、養護中心研判，陳男可能是想避開1樓門禁管制，從2樓病房爬窗外出。

撐開防護網不幸墜落

病房窗戶無法全開，警方鑑識發現，窗戶可開啟寬度為24公分，1、2樓間還設置寬約70公分的防墜網。警方表示，陳男體型瘦小，他穿過窗戶後，因外側有電線阻隔，於是撐開格狀防護網，想藉此下至1樓，當時離地高度約6公尺，不慎失手摔落，頭部著地重創不治，家屬獲報很難過。