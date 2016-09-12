挖到寶要賤賣？112枚假金戒詐30萬

2016-09-12

跑到農地騙農民

〔記者湯世名、陳冠備／彰化報導〕老梗還受騙！彰化縣57歲林姓農婦遭男子林連興、白基欣搭訕，2男佯稱施工時挖到一批金戒、金條，想便宜轉賣，並拿出1枚黃金戒指，林婦信以為真，討價還價後拿30萬5000元給對方，林婦拿到112個假金戒還以為「賺大錢了！」返家火烤戒指竟褪色，驚覺「一切攏是假！」警方前天將2男查獲到案，起出假金塊、假戒指、假古錢和贓款2萬8000餘元，依詐欺罪嫌送辦。

林婦上月29日慌張地向彰化警分局芬園分駐所報案「我被騙了！」她說，當天在鳳梨田耕作時遇到2名男子，向她說在施工時挖到一批金戒指、金條，想便宜轉賣，對方還拿出1枚金戒指，她仔細觀察發現是真品，立即返家拿出30萬5000元給2男，對方交給她112個假金戒。

林婦開心地返家後，把金戒指放在火爐上燒烤查看，沒想到戒指竟然褪色，這才驚覺「被騙！」