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靶場老舊 警練射擊 跳彈打中肚皮

2016-09-12

〔記者姜翔、姚岳宏／台北報導〕台北市警察局北投分局石姓員警前天到台北市內湖五指山靶場進行長槍及手槍射擊訓練時，腹部突遭子彈擊中，造成長、深各約1公分的開放性傷口，送醫取出子彈碎片後已無大礙。調查研判是子彈擊中鐵製靶框後，碎片反彈所致；警方昨表示，應為偶發事件，確切跳彈原因待調查。

據了解，102年五指山靶場也曾發生張姓員警指導學員射擊要領時，不慎遭反彈的子彈碎片擊中背部，幸只輕微擦傷。警方說，進行短槍射擊訓練時，會要求學員戴上護目鏡，但頭部、身體，目前暫無保護措施。警界人士認為，常訓遭子彈碎片反彈擊中機率極低，就現況來說「很難防範」，只能自求多福。

警方指出，前天上午9點半進行手槍常年射擊訓練，10時許40歲石姓警員與另7名員警站上射擊位置，現場由射擊教官在旁指導控管，每人裝填10發訓練彈後開始射擊，沒想到才射到第2發，石員突然大叫一聲，痛苦的用手摀住腹部，鮮血滲出。石員被送往北投榮民總醫院治療，院方發現腹部有一道長、深各約1公分傷口，傷口內還卡著子彈的碎片。

警方事後調查，懷疑可能因射擊位置離靶紙約15公尺，五指山靶場非時下室內靶場，並沒採用電動靶機，該靶場設備較老舊，以鐵框固定靶紙，在靶位後方設有前傾鋼板，研判子彈擊中靶框後碎裂，碎片回彈擊傷石員。

警政署表示，會針對較老舊及陽春的靶場，與各縣市警局持續評估更新。

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  • 五指山靶場是室外靶場，警員打靶時只戴護目鏡，頭部、身體無保護措施。（記者姜翔翻攝）

    五指山靶場是室外靶場，警員打靶時只戴護目鏡，頭部、身體無保護措施。（記者姜翔翻攝）

  • 石姓警員右腹部被反彈的子彈碎片割傷，造成約1公分的開放性傷口。（記者姜翔翻攝）

    石姓警員右腹部被反彈的子彈碎片割傷，造成約1公分的開放性傷口。（記者姜翔翻攝）

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