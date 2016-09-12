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狼雇主落網托醉：性侵女看護次數記不清

2016-09-12

〔記者張瑞楨、何宗翰／台中報導〕謝姓雇主性侵印尼女看護工迪妮（化名），讓台灣國際形象重創，謝嫌逃亡1天2夜後，昨晨2時許落網，嗜酒的他把罪孽全推給酒精，承認性侵害，卻辯稱酒後亂性，已忘記性侵時間與次數等細節，台中地檢署以「有反覆犯罪嫌疑與逃亡之虞」聲請羈押獲准。

逃了兩夜露宿公園

被害人迪妮曾多次向謝嫌家人反映「老闆（謝嫌）對我不禮貌」，謝嫌家人卻以醉酒搪塞敷衍；不過，謝嫌的妻子與妹妹昨天異口同聲說，不知性侵害一事。法界研判，性侵可處3至10年徒刑，通常量刑在3至4年間，謝嫌性侵可能不只1次，且用雇主職權犯案，惡性比較重大，須加重量刑，性侵可能被判4年至5年徒刑。

調查顯示，印尼看護工迪妮去年底到職，不久就遭謝嫌上下其手，迪妮與仲介公司的翻譯稱謝嫌是「酒鬼」，迪妮多次向謝家人反映，謝嫌對她「不禮貌」，家人卻屢次敷衍，還辯解謝嫌是酒後使然。迪妮曾向翻譯抱怨，為何謝嫌及家人，能以好飲酒來合理化或搪塞謝嫌惡行？身心受創的迪妮強調「我要殺了那個酒鬼」，決定蒐證報警揭發，並於7月底拍到性侵害畫面。

迪妮將遭侵害影片傳給朋友求助，影片被印尼多家媒體刊出，迪妮大前天下午打電話給台中市政府外勞保護專線，市府向太平警分局報案，從事鐵工、58歲有公共危險罪前科的謝嫌已逃亡。

有逃亡之虞 被收押

迪妮被安置後情緒不穩割腕自殘，幸好傷勢不嚴重，台中地檢署前晚開出拘票，昨凌晨2時許，警方發現謝嫌在大里東昇路旁的大里溪畔徘徊，謝嫌落網後稱，得知迪妮報警後「我不知道該怎麼辦？」不想坐牢，趕緊逃逸，他想投靠朋友，朋友外出未遇，逃亡第一天晚間露宿公園，不知要去何處，遂在住處附近2、3公里處亂繞，覺得愧對家人，也不知以後該如何面對街坊鄰居。

謝嫌落網後坦承猥褻甚至性侵迪妮，卻把罪過推給酒精，辯稱是酒後亂性。

太平警分局偵查隊長蔡宗熙表示，專案小組詢問謝嫌的妻子、胞妹及中風胞兄，3人都宣稱不知性侵害一事。中檢以謝嫌有反覆犯罪與逃亡之虞聲請羈押，台中地院裁准。

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  • 謝姓惡雇主無處可逃，晚上就窩在公園過夜。 （記者何宗翰攝）

    謝姓惡雇主無處可逃，晚上就窩在公園過夜。 （記者何宗翰攝）

  • 涉嫌性侵印尼籍女看護的謝姓雇主落網。（記者何宗翰翻攝）

    涉嫌性侵印尼籍女看護的謝姓雇主落網。（記者何宗翰翻攝）

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