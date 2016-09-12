辣妹的喵星人被偷 追一顆「貓頭」逮賊

2016-09-12

〔記者劉慶侯／台北報導〕綽號「啾啾」的黃姓辣妹，將飼養了近10年的灰白色金吉拉貓nono，留在工作的特產店內顧店，不料隔日上班時發現愛貓不見蹤影，查看監視錄影畫面，發現1名老婦從鐵門縫侵入，將貓咪裝入塑膠袋後偷走，警方依塑膠袋露出的「貓頭」為線索，掌握偷貓古姓老婦人的特徵，前往逮人並救出被擄貓咪，詢後將古婦送辦。

黃姓辣妹曾在競技啦啦隊服務，體態曼妙，目前在北市萬華龍山捷運地下商場金門特產店工作，本月5日晚間下班時，把愛貓nono放在店內後回家休息，隔天上班時卻發現nono不見了，調閱店內監視畫面後，發現1名婦人從鐵門縫中將貓咪抱走，黃女立刻向警方報案。

警方調閱周邊監視器影像，發現婦人案發當晚10時，將nono從鐵門縫中強拉出，裝入疑似預先準備好的塑膠袋內，從容的走往鄰近的龍山寺捷運站搭捷運離開。

監視器畫面顯示，婦人拎著塑膠袋進入捷運站時，nono的頭還露出袋外四下張望，畫面非常明顯，警方鎖定「貓頭」為線索，沿途查周遭店家及民眾，得知婦人經常出入龍山寺一帶，並搭乘捷運來往萬華、新店兩地。

獨居婦路過 「帶回家」作伴

警方連日派員守候，昨天晚間7時許發現70歲古婦走出新店捷運站，立刻表明身分逮人，並於古婦住處的書架上發現遭擄的nono，警方透露，nono被救出時，抱著牠的員警感覺牠依稀發抖，彷彿歷劫後餘悸猶存。

古婦警詢時表示，她目前無業，在新店山區獨居，赴萬華訪友時發現貓咪非常可愛，臨時起意「帶回家養」，陪伴自己。