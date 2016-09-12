虎頭蜂攻擊 7登山客負傷逃

2016-09-12

〔記者周敏鴻／桃園報導〕7名登山客昨在桃園市復興區的尖山山區遭虎頭蜂螫傷，其中50歲的李姓女登山客左眼周邊被螫得紅腫，較為嚴重，所幸治療後無大礙。

昨上午10點多，20多名登山客從尖山登山口進入山區，才出發不久就遭虎頭蜂攻擊，7人被螫傷，傷處多在頭、手等暴露衣物外的身體部位，其中李姓女登山客左眼紅腫、全身有10處螫傷，較為嚴重，另6人多被螫傷2、3處，還好7人受傷後意識仍清醒。

消防隊員到場，引導登山客們走到北橫公路59公里處，由救護車將傷患送到華陵醫療站，治療後已返家休息。

忌穿艷色衣物、擦香水

桃園市消防局指出，虎頭蜂秋季為準備冬眠所需食物，常成群出動，民眾登山或到郊區，儘量穿長袖、長褲，別穿顏色鮮明衣服，也不能擦香水、別使用有芳香味的除汗劑，以免吸引虎頭蜂攻擊，同時儘量遠離且不要主動攻擊虎頭蜂群，才能避免遭攻擊。