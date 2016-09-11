《大福彩》 頭獎摃龜

2016-09-11

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第105000073期大福彩，頭獎摃龜。昨晚開獎的第105000218期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台中市豐原區圓環東路801號「金億彩券行」。