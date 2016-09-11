搶運將反被K頭 落跑踩狗便被逮
2016-09-11
〔記者游承霖／新北報導〕男子黃宏鈞偕女友陳曉玲，昨晨搭乘計程車時合力打劫運將，黃男在後座使出「鎖喉手」掐頸，陳女跳到前座搶財物及鑰匙，運將激烈反抗，2人未得手就落荒而逃，還踩到狗屎而摔倒，並躲進校園變裝，最終仍逃不過警方的鷹眼。
情侶檔稱餓了1週才打劫
22歲黃男、32歲陳女在士林夜市同一家店受僱賣水果，並發展為情侶檔，2人供稱，3週前因業績不佳遭老闆辭退，沒錢繳房租，被房東趕出來，1個禮拜沒吃東西才打劫。
昨凌晨2時許，2人在新北市三重區攔下67歲李姓運將的計程車，謊稱要到白沙灣看海，一路上2人保持沉默，開到聖約翰科技大學前，黃男叫運將轉進校園旁的新埔子巷弄內，運將以為2人住在附近，還誇讚這住所「真清幽！」
不料下一秒，2嫌變臉，黃嫌從後座勒住運將的頸部，陳女鑽到前座搜刮財物，並想搶車鑰，運將激烈反抗，大喊「搶劫！」隨手抓起保溫杯猛砸陳女的頭，2嫌落荒而逃，途中還跌了個狗吃屎，衣物沾上狗大便，只好跑進校園變裝。
提行李散步 警盤查露餡
淡水警分局偵查隊及賢孝派出所獲報，大批員警在校園周遭圍捕，沿著學生宿舍、海邊及濱海公路沿線搜索，距案發地5公里處，看見一對情侶手牽手、提著行李在台2線濱海公路散步，警員上前盤查後留置，隨後趕到的運將一見2人，氣憤地說：「就是他們啦！」警將2嫌依強盜未遂罪移送士林檢署偵辦，檢方訊後聲押獲准。
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