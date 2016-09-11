性侵13歲外甥女12次 掰到摩鐵純聊天
2016-09-11
〔記者項程鎮／台北報導〕高雄張姓男子4年前帶13歲外甥女小薇（化名）到摩鐵性侵，小薇割腕自殘，將內心掙扎寫在日記，張男辯稱是男女朋友，到摩鐵是為了「吃東西、聊天和吹冷氣」，最高法院維持高雄高分院見解，認定張男性侵小薇12次，依加重強制性交罪，重判10年徒刑確定。
少女自殘撞牆 狼舅曝光
判決指出，現年50歲張男從101年12月19日起，每週三或週五，都要當時讀國一的小薇放學後到社區圖書館等候，他再開車載小薇到摩鐵，5個月內性侵12次，小薇在日記寫自己「悶悶不樂」、「我還是沒辦法說出那件事」，還用眼鏡鏡片割腕自殘，甚至用頭撞牆，後來鼓起勇氣告訴老師，張男的獸行才曝光。
小薇指控張男不戴保險套，連她生理期也不放過，第一次性侵時，她大叫「走開」，事後張男叫她不要告訴別人。
庭訊時，張男只承認性交1次，且經小薇同意，小薇還向他要錢，他給了300元。他辯稱院檢認定他性侵12次，但其中3次他都在上班，不可能去摩鐵，其他時間找小薇到摩鐵是為了吃東西、聊天和吹冷氣。
強辯是男女朋友 重判10年
檢方原認定小薇遭性侵51次，一、二審根據摩鐵的消費紀錄及小薇指控，都認定在摩鐵性侵12次較可信。至於張男辯稱其中3次在上班，可能找人替他在公司打卡。另外，醫院也驗出小薇處女膜有撕裂傷，小薇不可能謊稱或自願亂倫，和張男發生關係。
一審判張男12年，上訴後，高雄高分院合議庭痛批張男身為長輩卻性侵，害小薇出現創傷症候群，考量他已賠小薇150萬元，且沒有前科等犯罪紀錄，改判刑10年，上訴後被最高法院駁回。
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