逆向超車對撞 害駕駛燒死

2016-09-11

〔記者陳賢義／台東報導〕台東南迴公路台9線429公里處昨午發生死亡車禍，一輛南下大貨車疑逆向超車，衝撞對向廂型車，兩車瞬間起火，廂型車駕駛許姓男子（58歲）受困被燒死；另輛及時閃過大貨車的休旅車，車上3人受輕傷，送醫無礙，肇事責任由警方調查中。

警方調查，昨天中午12時20分，大貨車駕駛葉姓男子（50歲）空車南下，行經台9線429公里加津林段，疑似逆向超車，迎面撞上對向一輛廂型車；另輛跟隨在後、由53歲陳姓男子駕駛的休旅車來不及閃避，從後追撞廂型車，所幸陳男撞上廂型車後立刻轉向、閃過大貨車，橫停在路邊，車上4人有3人受輕傷。

3車連環撞後，大貨車及廂型車起火燃燒，大貨車上兩人棄車逃生，廂型車許姓駕駛受困；警消人員據報趕抵，10餘分鐘就撲滅火勢，但來自花蓮的許男已被燒得焦黑。這起意外造成往返車輛受阻，雙向回堵2公里，直到下午1時才恢復單線管制雙向通車。