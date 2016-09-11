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貪官放水建案安檢 消防局大門口2度收賄

2016-09-11

收賄 判10年10月

〔記者楊國文／台北報導〕前桃園縣消防局火災預防科科長許萬成，被控4度收受建商的「快速通關費」，每次數萬元至30萬元不等，讓建案快速通過消防安檢，取得使用執照，其中兩度在消防局大門口收賄，行徑大膽。高等法院認定許男惡性重大，昨依不違背職務收賄罪，重判許男10年10月徒刑、褫奪公權5年；還可上訴。

此案源於101年9月，桃園縣長信箱收到檢舉函，建商爆料，現年66歲的許萬成，在建築業界一向拿錢辦事，要求建商繳交通關費等不法，「吃人夠夠」。

政風室呈報調查後，轉送廉政署蒐證達10個月，桃園地檢署檢察官邱文中於102年10月，指揮廉政署等單位幹員，搜索許萬成等人辦公室、住處，並將許聲押獲准。

檢方調查，許萬成透過下屬等人充當白手套，主動向建商索取「快速通關費」，好讓消防安全許可函「快一點」下來，否則就無法申請使用執照，多名建商只好乖乖付錢，前年2月將許起訴。

許萬成於庭訊時辯稱，他沒有收錢或貪污，建商向他請教法規，不方便到辦公室，才在消防局門口討論。不過，依檢廉人員監聽、建商檢舉，都指向許涉收賄不法。

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