除求助仲介 也可打1955

2016-09-11

〔記者蘇金鳳、何宗翰、黃鐘山／台中報導〕台中市一名女看護被雇主性侵，警方表示，雇主若虐待女外勞，恐涉及傷害罪、甚至殺人未遂刑責；強制猥褻罪法定刑度為6個月以上、5年以下。

警方還說，妨害性自主可處3年以上、10年以下徒刑；利用權勢或機會為性交者，刑度為6個月以上、5年以下；若因而致被害人羞憤自殺或意圖自殺而致重傷者，可處10年以上有期徒刑。

丞易展仲介公司副總王瑩表示，女外勞若發現雇主言語輕佻，就要嚇阻，強調仲介會隨時來關切，並趕快回自己房間，跟仲介聯繫。王瑩也說，有些雇主可能喝酒起歹念，就算天氣熱，衣服保守，是保護自己的方法。

台中市勞工局表示，女外勞若發現雇主有不軌的企圖及受到虐待，第一時間可向仲介反映；若仲介不理，就快撥打勞動部1955專線或打電話向勞工局尋求協助。