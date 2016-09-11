女看護在台受辱蒐證 印尼激憤追狼雇主
外媒披露 雇主已逃
〔記者張瑞楨、何宗翰、蔡淑媛／台中報導〕丟臉丟到國外！台中市58歲謝姓男子聘僱印尼女看護迪妮（化名），幫他照顧生病父親及年邁母親，謝嫌卻多次猥褻、性侵她；迪妮用手機暗中側錄受辱的影片，向朋友求救，影片轉傳由印尼媒體刊出，引發印尼人民群情激憤。台中市警方前天救人時，謝嫌早已逃逸，但情緒激動的迪妮昨割腕自殘；台灣網友痛斥，應把謝嫌送到印尼以鞭刑伺候。
昨天下午，台中地檢署檢察官赴收容所訊問迪妮後，已開出拘票給警方逮捕謝姓男子。
謝嫌於9個月前聘僱迪妮，卻常在酒後對她毛手毛腳，近幾個月更是變本加厲，涉嫌性侵、強制猥褻。迪妮情緒失控，向仲介公司女翻譯哭訴「我要殺了那個酒鬼」，翻譯勸她別做傻事，也支持她報警。迪妮也曾向謝嫌的姊妹抱怨，但未獲重視。
迪妮將遭侵害的影片傳給朋友求助，5分33秒的影片顯示，裸上身的謝嫌強摸摟抱迪妮，迪妮不斷用國語說「阿爸（或老闆），不要」、「放手」，且不時尖叫，但謝嫌不停手，還回應︰「妳哪裡不要？」甚至強脫她的褲子，將她壓在桌上性侵，迪妮忍不住哭了。
這段令人不忍又憤慨的影片，被印尼「SUARABMI」等多家媒體刊出，標題是「TKW Taiwan Ini Diperkosa Majikannya」（被台灣雇主強姦），甚至被上傳到YouTube；印尼人群情激憤，台灣網友則痛斥謝嫌是畜生，應施予閹刑與鞭刑。
看護激動 割腕自殘
從事外勞權益的「桃園市群眾服務協會庇護中心」獲報處理，迪妮前天下午已打電話給台中市政府外勞保護專線，中市府向太平警分局報案，宏龍派出所員警馳抵，但謝嫌已逃逸。
警方指出，迪妮在警局內情緒激動，指網路上的影片是7月30日最後一次被謝嫌性侵時側錄，但未說清楚被性侵或猥褻的次數。警方前晚將她送醫檢查，她疑因情緒起伏而癱軟昏迷；昨上午11時許，她在安置所割腕自殘，所幸多為表淺割痕，縫合後無大礙。
仲介公司張經理表示，上月6日，迪妮把影片傳給女翻譯，翻譯支持她報警，卻在本月1日從外勞臉書等管道，見到不同的錄影畫面，認為事態嚴重，主動詢問迪妮是否需介入，迪妮未進一步回應；當天翻譯曾會同公司客服人員前往謝宅，迪妮哭泣並要求更換雇主，但未提到性侵害。
張經理說，仲介公司趕緊完成雇主轉換程序，與迪妮約好前天傍晚離開謝宅；仲介前天抵達要帶走迪妮時，警察幾乎同時抵達，公司絕對沒有不理睬。
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標題：女看護在台受辱蒐證 印尼激憤追狼雇主
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